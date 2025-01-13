Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine itiraz

Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, 10 Ocak’ta Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya katıldı.



Duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

Taksirle ölüme neden olmaktan 2 ila 9 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan ve 4 ay tutuklu kalan sürücü Önder'in tahliye kararına itiraz edildi.



MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA AYNI GÜN İTİRAZ ETTİ



Datça Asliye Ceza Mahkemesinin cuma günü verdiği tahliye kararının ardından aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1.16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.



PROFESYONEL BASKETBOLCULAR DERNEĞİ DE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ



Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder’in tahliyesine Profesyonel Basketbolcular Derneği de tepki gösterdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “10 Ocak 2025 tarihinde Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık lehine verilen tahliye kararı toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Dosyada mevcut bulunan tüm resmi belgeler, uzman raporları, kaza anının detayları, sonrasında yaşanan gelişmeler ve deliller ortadayken, yerel mahkemece daha ikinci celsede sanık lehine tahliye kararı verilmesi spor cemaatinde tarifi olmayan bir şaşırmaya neden olmuştur. İlkan kardeşimizin aile avukatları ile birlikte gelişmeleri gözlemliyoruz. Dernek olarak ayrıca hukuki müdahillik başvurumuzu yapacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” denildi.

NELER YAŞANDI?



34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde gece saat 02.20’de yolun karşısına geçmek isterken Emre Ali Önder idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarpmıştı.

Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

Karaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra hastanede yakalanan sürücü Emre Ali Önder’in yapılan alkol muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Sürücü Önder, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı.