Milli bilardocu Karakaşlı Avrupa üçüncüsü
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer'e kaybeden Güzin Müjde, turnuvayı üçüncü tamamladı.
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