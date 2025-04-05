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Milli bilardocu Karakaşlı Avrupa üçüncüsü

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli bilardocu Karakaşlı Avrupa üçüncüsü

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Danimarka'da düzenlenen 3 Bant Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer'e kaybeden Güzin Müjde, turnuvayı üçüncü tamamladı.

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