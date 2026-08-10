Milli bilardocu Özbaş, Avrupa şampiyonu oldu
10.08.2026 05:58
Seymen Özbaş, 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli bilardocu Seymen Özbaş, Yunanistan'da düzenlenen 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası bireysel kategoride altın madalyaya uzandı.
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre Özbaş, final karşılaşmasında Almanya'dan Amir Ibraimov'u 35-31 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Seymen Özbaş, bireysel kategorideki şampiyonluğunun yanı sıra Kıvanç Burkan Yıldırım ile takımlar kategorisinde de mücadele etti. Milli sporcular takımlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.