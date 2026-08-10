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Milli bilardocu Özbaş, Avrupa şampiyonu oldu

10.08.2026 05:58

Milli bilardocu Özbaş, Avrupa şampiyonu oldu
Resmi Kurum
AA
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Seymen Özbaş, 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Yunanistan'da düzenlenen 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası bireysel kategoride altın madalyaya uzandı.

 

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre Özbaş, final karşılaşmasında Almanya'dan Amir Ibraimov'u 35-31 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

 

Seymen Özbaş, bireysel kategorideki şampiyonluğunun yanı sıra Kıvanç Burkan Yıldırım ile takımlar kategorisinde de mücadele etti. Milli sporcular takımlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

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