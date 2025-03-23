Milli bilardocular Fransa'da 2 madalya kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan Türkiye 1 Takımı, finalde İspanya ile karşılaştı.



Rakiplerine yenilen milli bilardocular, gümüş madalya kazandı.



Mehmet Sezer ve Serdar Gümüş'ten oluşan Türkiye 2 Takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.