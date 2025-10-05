Milli bilardocular Kökten ve Özdemir Avrupa şampiyonu
Milli bilardocular Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya kazandı. Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Assen kentinin evsahipliği yaptığı Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Sinem Kökten, kadınlar 10 top finalinde Alman rakibi Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 yenerek ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu.
Büyük erkekler 10 top disiplininde mücadele eden Ferdi Özdemir de finalde Finlandiyalı rakibi Valtteri Virtanen'i 7-5 yenerek Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
Büyük erkekler kategorisinde yarışan Erdem Özelçi ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.
