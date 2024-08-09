NTV.COM.TR’ye geri dön

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonluk için ringe çıkıyor: O akşam bu akşam Türkiye!

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te bu gece altın madalya için ringe çıkacak. Milli boksör, kadınlar 50 kilo finalinde saat 22.50'de Çinli rakibi Wu Yu ile karşılaşacak.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonluk için ringe çıkıyor: O akşam bu akşam Türkiye!

'te bulunan Roland-Garros'ta Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat oyunlarında Tokyo 2020'den sonra yine şampiyonluk karşılaşmasına çıkma hakkı kazandı.

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, artık kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

"O AKŞAM BU AKŞAM TÜRKİYE"

Bu geceki final öncesinde paylaşım yapan 28 yaşındaki sporcu,, "1098 gündür sadece bu anı bekledim. O akşam bu akşam Türkiye. Destekleriniz, dualarınız çok kıymetli" mesajını paylaştı.

Finale giden yolda rakiplerine büyük üstünlük sağlayan milli boksor, saat 22.50'de son dünya şampiyonu Wu Yu ile karşılaşacak.

İki sporcu da ilk olimpiyat şampiyonlukları için yumruk atacak.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonluk için ringe çıkıyor: O akşam bu akşam Türkiye! - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...