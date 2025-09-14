NTV.COM.TR

Milli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu!

Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda 75 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu!

İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya elde etti.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Büşra 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.

Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

AYNI YIL İKİ MADALYA

Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Boks
  • Büşra Işıldar
  • Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...