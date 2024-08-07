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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman, 57 kilo yarı final karşılaşmasında Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın branşında kadınlar 57 kilo yarı finalinde milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Tayvanlı Lin Yu Ting karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Esra Yıldız Kahraman, bronz madalyanın sahibi oldu. Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ise altın madalya için final oynayacak.

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

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