Milli boksör Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu
25.09.2026 17:28
Son Güncelleme: 25.09.2026 17:44
Anadolu Ajansı
Milli sporcu Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bulgaristan'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon belli oldu.
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan milli boksör Akbaş’ı telefonla arayarak tebrik etti.
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Anadolu Ajansı