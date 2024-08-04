Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.



İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.



Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.



Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.



Maçın ardından TRT Spor'a konuşan Hatice Akbaş, "Çok mutluyum. Hedef tabii ki altın madalya. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Son bir adımım kaldı. 8'ine finalim var. Umarım altın madalyayı ülkeme getiririm. Cumhurbaşkanımıza, teşekkür ediyorum. Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Son olarak da kulübüm Fenerbahçe ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum."" dedi.