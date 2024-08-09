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Milli boksör Hatice Akbaş'tan Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kilo final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang ile karşı karşıya geldi. Hatice Akbaş, finalde yenilerek gümüş madalya aldı.

Milli boksör Hatice Akbaş'tan Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti.

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