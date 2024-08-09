Milli boksör Hatice Akbaş'tan Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.



Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.



Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.



Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti.

