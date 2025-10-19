Milli boksör Sahranur'un hedefi Avrupa şampiyonluğu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Sahranur, yaklaşık 3 yıl önce başladığı boksta Türkiye'de çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilme başarısı gösterdi.



Sahranur, Aralık'ta Almanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na antrenörleriyle hazırlanıyor.



Yıldız kadınlar 60 kiloda madalya hedefleyen Sahranur Turap, boksa ailesinin desteğiyle başladığını söyledi.



Boksta başarılı olmak için çok çalıştığını ifade eden Sahranur, "Her sporcunun hayalidir milli sporcu olmak. Bende çok çalışarak bu hayalime kavuştum. İlk defa katılacağım Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda hedefim altın madalya kazanarak birincilik kürsüsü. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.



Sahranur, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getirerek, "Eğer ileride dünya ve olimpiyat gibi şampiyonalarda yer almak istiyorsak Avrupa şampiyonalarında da başarılı olmak gerekiyor. Buralar ilerisi için bir basamaktır." diye konuştu.



Antrenör İsmail Uykur ise sporcusunun azimli ve çalışkan olduğunu vurgulayarak "Sahranur Turap'ın Avrupa şampiyonasında madalya kazanabilmesi için hazırlıklarımızı günde çift idmanla sürdürüyoruz. Sporcum önümüzdeki günlerde milli takım kampına katılarak çalışmalarına burada devam edecek." ifadelerini kullandı.



Uykur, Sahranur'dan Avrupa şampiyonluğu beklediklerini sözlerine ekledi.