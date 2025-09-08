Milli boksör Sema Çalışkan çeyrek finalde
Milli boksör Sema Çalışkan, Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 70 kiloda çeyrek finale yükseldi.
Sema Çalışkan, İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda ABD'li Isabella Winkler'i mağlup etti.
Liverpool'daki organizasyonun dördüncü gününde ringe 4 milli boksör çıktı.
Kadınlar 70 kiloda mücadele eden Çalışkan, Winkler'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli boksör, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Kazakistan'dan Natalya Bogdanova ile karşılaşacak.
Erkekler 55 kiloda Tolga Kaya Avustralyalı Jye Dixon'a, 65 kiloda Ahmet Pekel Tayvanlı Yu Lin'e, kadınlarda 57 kiloda ise olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman Venezuela'dan Omailyn Carolina Alcala Segovia'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.
Dünya şampiyonasının beşinci gününde milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı, Emrah Yaşar ve Mücahit İlyas ringe çıkacak.
Şampiyona, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
