Milli cimnastikçiler Avrupa şampiyonu

Genç Türk cimnastikçiler, Avrupa sahnesinde bir kez daha zirveye çıktı.

Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 12-14 yaş kategorisinde yarışan Tanem Atar, Duru Günen ve Furkan Saylan altın madalyanın sahibi oldu.

"Altın Trio" olarak adlandırılan Tanem, Duru ve Furkan'dan oluşan milli takım, 17 bin 850 puanlık performanslarıyla jüriden tam not alırken, madalya kürsüsünde İspanyol ve Ukraynalı sporcular da yer aldı.

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI FİNALDE

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun bireysel elemelerinde tek kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı ve Nil Deniz Bal, tek erkeklerde ise İsmail Yağız Altıparmak mücadele etti.

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, 19.950 puanla 2'nci olarak tek kadınlarda finale kaldı.

Nil Deniz Bal 18.450 puanla 16'ncı, İsmail Yağız Altıparmak ise 18.800 puanla 12'nci sırada yer aldı.