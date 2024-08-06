Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hedefliyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Toprak Aras, 2023-2024 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turlarını Türkiye 4'üncüsü olarak tamamlayıp milli takıma seçildi. İspanya'da haziran ayında düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda hem takımlarda hem de ferdi olarak üçüncülük elde etti.



Genç yaşına rağmen başarılarıyla milli takıma gençler ve büyükler kategorilerinde seçilen, yaşça büyük tecrübeli rakiplerini geride bırakan Aras, 25 Eylül'de Slovakya'da yapılacak Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı.



Aras, müsabakalarda sakin görünmesi, çelik ok atması ve çizgi roman karakteri Süpermen'in gizli kimliğinde kullandığı gözlüğün benzerini kullanmasından dolayı çevresinde "Çelik adam" lakabıyla anılıyor.



İlk kez boy göstereceği büyükler kategorisindeki uluslararası turnuvadan şampiyonlukla dönmek isteyen milli dartçı, bu sporda adım adım dünyanın zirvesine çıkmak istiyor.



Yaklaşık 6 yıldır tatilleri dışında günde 3-4 saat antrenman yaptığını belirten Aras, merak ederek başlayıp hobi olarak sürdürdüğü sporda dereceler elde etmeye başladığını dile getirdi.



Antrenörünün yönlendirmesiyle daha çok tekrar yaparak, ara vermeden çalıştığını bildiren Aras, "Bu süreçte genelde heyecanlıydım. Benimle yurt dışına gelen sporcu arkadaşlarımdan tecrübesizdim. Onlar genelde daha iyi performans sergilediler. İnşallah Slovakya'da daha iyisini yapacağım. Büyüklerde daha iyisini hedefliyorum. Hedeflerimi yavaş yavaş artırmak istiyorum. Şimdi Avrupa, daha sonra dünya şampiyonluğu." diye konuştu.

