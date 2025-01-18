Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de altın madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda final yükselen Aleyna, finalde bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşılaştı.



Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Organizasyon yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.