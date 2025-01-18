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Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de altın madalya kazandı

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de altın madalya kazandı

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda final yükselen Aleyna, finalde bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşılaştı.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon yarın takım müsabakalarının ardından sona erecek.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de altın madalya kazandı - 1
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