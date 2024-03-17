Milli eskrimci Nisanur Erbil, Dünya Kupası'nda 13. oldu

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Belçika'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nı 13. sırada tamamladı.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Sint-Niklaas'ta düzenlenen organizasyonda Nisanur Erbil 13'üncü, Deniz Selin Ünlüdağ 60. sırada yer aldı.



Takım müsabakalarında ise Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ'dan oluşan Büyük Kadınlar Kılıç Milli Takımı, 18. oldu.



Öte yandan ABD Flöre Grand Prix'sinde piste çıkan milli eskrimciler ana tabloya kalmayı başaramadı. Organizasyonu İrem Karamete Baldini 79'uncu, Lal Ertün 128'inci, Kaya Sezer 124'üncü, Alp Tuna Korkmaz ise 225. sırada bitirdi.

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