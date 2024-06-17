Milli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Basel kentinde düzenlenecek organizasyonda 18-20 Haziran'da bireysel, 21-23 Haziran'da ise takım müsabakaları yapılacak.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek eskrimciler şunlar:



Kadınlar



Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak



Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini



Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör



Erkekler



Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik



Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel



Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender