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Milli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak

İsviçre'de yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 sporcu mücadele edecek.

Milli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Basel kentinde düzenlenecek organizasyonda 18-20 Haziran'da bireysel, 21-23 Haziran'da ise takım müsabakaları yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek eskrimciler şunlar:

Kadınlar

Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak

Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini

Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör

Erkekler

Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik

Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel

Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender

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