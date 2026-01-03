Milli futbolcu 330 dakika oynarsa Fenerbahçe 6 milyon euro kazanacak! Transferde anlaşma sağlandı
03.01.2026 09:49
NTV - Haber Merkezi
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim netleşiyor.
Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde liderliği Galatasaray'dan almayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ilk isim belli oldu.
"BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI"
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre CSKA Moskova ile Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Haberin devamında milli futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzaların atılacağı kaydedildi.
ANLAŞMA AYRINTILARI
İki kulüp arasındaki anlaşmada Rus ekibinin Oğuz Aydın için kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeme yapacağı belirtilirken, sözleşmede 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.
Oğuz Aydın'ın Gökhan Sazdağı ile ikili mücadelesi.
Ayrıca Oğuz Aydın'ın sonraki transferinde Fenerbahçe'nin satıştan yüzde 20 pay alacağı bilgisine de yer verildi.
SATIN ALMA OPSİYONU
Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için Oğuz Aydın'ın lig ya da kupada toplam 6 maçta forma giymesi ve bu maçların her birinde en az 55 dakika süre almasının gerektiği yazıldı.
Bir diğer alternatifte ise CSKA'nın şampiyon olması halinde Aydın'ın sezon boyunca maçların en az yüzde 50'sinde bir devre süre almasının opsiyonu devreye sokmak için yeterli olacağına vurgu yapıldı.
Oğuz Aydın'ın, CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak olan kampına katılmasının beklendiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.