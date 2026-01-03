Milli futbolcu 330 dakika oynarsa Fenerbahçe 6 milyon euro kazanacak! Transferde anlaşma sağlandı

Ayrıca Oğuz Aydın'ın sonraki transferinde Fenerbahçe'nin satıştan yüzde 20 pay alacağı bilgisine de yer verildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için Oğuz Aydın'ın lig ya da kupada toplam 6 maçta forma giymesi ve bu maçların her birinde en az 55 dakika süre almasının gerektiği yazıldı.

Bir diğer alternatifte ise CSKA'nın şampiyon olması halinde Aydın'ın sezon boyunca maçların en az yüzde 50'sinde bir devre süre almasının opsiyonu devreye sokmak için yeterli olacağına vurgu yapıldı.

Oğuz Aydın'ın, CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak olan kampına katılmasının beklendiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.