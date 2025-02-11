Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor’un, Hull City ile anlaşmasının ardından Rize'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen milli futbolcu Abdülkadir Ömür kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ömür, ardından Çaykur Didi Stadını gezdi.



25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 7 numaralı formayı giyecek.

"RİZE'DE TRABZON GİBİ ÇOK İYİ BİLDİĞİM BİR ŞEHİR"



Ömür, yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize'de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çekmeye çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım.” dedi.