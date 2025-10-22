Milli futbolcu Atakan Karazor'dan Kadıköy vurgusu: "Cehennem gibi olacağını biliyorum"

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart, yarın saat 19.45’te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul’a gelen Stuttgart’ta oyunculardan Atakan Karazor, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Atmosferi bildiğini aktaran Atakan, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Milli takımlarda oynadığım için buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim. Kadıköy atmosferini biliyorum. 2 hafta önce buradaydım. Yapılan tribün şovlarla cehennem gibi olacağını biliyorum. Biz takım olarak 3 puanı alma hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.



Atakan Bosna Hersekli Demirovic ile ilgili, "Demirovic’in olmaması elbette ki kötü ama hızla iyileşiyor. Onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Buradan ona selam söylüyorum." diye konuştu.



"YARIN MAÇA ODAKLANACAĞIM"



Sarı-lacivertli takımda milli takımdan tanıdığı isimler olduğuna vurgu yapan 29 yaşındaki orta saha, "Milli takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Orada Fenerbahçe’de oynayan arkadaşlarım da var. Bu çok güzel bir şey. Sürekli görüşmeler de yapıyorum. Yarın maça odaklanacağım. İsmail Yüksek milli takımdan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce maçlar yaptım. Teknik direktörüm görev verirse en iyi şekilde yapacağım. Şu an iyileşme aşamasındayım." şeklinde konuştu.



"OYUN DİSİPLİNİNE SADIK KALACAĞIZ"



Atakan Karazor, yarınki sahada uygulayacakları taktiğe yönelik, "Biz tabii ki oyunumuzda değişiklik yapmayacağız. Oyun disiplinine sadık kalacağız. Atmosferi biliyoruz. Elimizden geldiğinde kulak vermeden oyunumuzu oynayacağız." açıklamasında bulundu.



Karazor, Fenerbahçe’de beğendiği isimlerin sorulması üzerine İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca isimlerini söyledi. Atakan, daha önce sarı-lacivertli ekipte forma giyen Yusuf Akçiçek ve Ömer Faruk Beyaz’ı da bu isimlere ekledi.