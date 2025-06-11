Milli futbolcu baba oluyor

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oluyor.

Eşi Sera Vrij'in hamilelik fotoğraflarını yayınlayan 25 yaşındaki futbolcu mutluluğunu paylaştı.



SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Bu sezon sakatlıkla mücadele eden milli yıldız, takımıyla 13 maça çıkan Kadıoğlu, 13 maçta 3 gol atmıştı.

Futbola Hollanda'da başlayan Kadıoğlu, 2018 yılında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Sakatlığı nedeniyle milli takımda da forma giyemeyen Kadıoğlu'nun yeni sezona Brighton'da devam etmesi bekleniyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.