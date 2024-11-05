Milli futbolcu Barış Alper: Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını tüm dünya biliyor

Barış Alper Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Tottenham'ı ağırlayacakları maçı bekliyor.



Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, marka elçisi olduğu firmanın tanıtımına katıldı.



Yılmaz, "Takımımız çok iyi, motivasyon olarak inanılmaz iyi. Biliyorsunuz Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını dünya biliyor. Biz de inşallah kazanıp taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi

HEDEFLERİ



"İnşallah bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz." diyen Barış Alper Yılmaz'ın hedefleri arasında üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluk da var.



Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Muslera, Toreira , Kerem Demirbay ve Günay Güvenç katıldı.

MAÇ NE ZAMAN?



Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Tottenham'ı perşembe günü ağırlayacak.



Geride kalan 3 maçta Galatasaray 7, İngiliz ekibi 9 puan topladı.