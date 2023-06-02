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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'de

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'yü resmen açıkladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'de

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Leicester City, 2015/2016 sezonundaki rüya şampiyonluğun ardından bu sezon küme düştü.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, teknik direktör Brendan Rodgers ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sezonun büyük bölümünde kenarda beklemek zorunda kaldı. Leicester'ın küme düşmesi sonrası Söyüncü'nün transferini Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone duyurdu.

Bir İspanyol radyo kanalına konuşan Simeone; "Çağlar ile imzayı attık. Yeni sezonda bize yardım edecek. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." dedi.

Söyüncü, bu sezon Leicester adına 7 Premier Lig maçında oynadı ve 1 gol kaydetti.

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