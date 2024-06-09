Milli futbolcu Cenk Tosun: Takımın gol yollarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum

Milli futbolcu Cenk Tosun'dan Polonya kampında açıklamalarda bulundu.



Ay-yıldızlı ekibin, EURO 2024 öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Polonya'nın Opalenica kasabasındaki kampta soruları yanıtlayan Tosun, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İlk başta hoca 'yükleme' yaptı. Bu bize iyi geldi, bizi hazırladı. Şimdi maçların yakınlaşmasıyla tempo biraz daha düştü. İdmanlarda farklı şeyler çalışıyoruz. Üzücü olaylar da oldu. Ozan olsun, Enes olsun, onları da burada görmek isterdik ama futbol maalesef böyle, ben de yaşadım. Biliyorum, onlar çok güçlü. İnşallah bu sakatlığı atlatıp daha güçlü döneceklerdir." ifadelerini kullandı.

"ADAY KADRODA OLACAĞIMI BEKLİYORDUM"



Milli takımda her mevkide ciddi rekabet olduğunu vurgulayan Tosun, "Milli takımın son aday kadrosunda yer almayı bekliyor muydun?" sorusuna, "Bekliyordum, ben kendime her zaman güvenen biriyim. Evet, belki Beşiktaş'ta çok zor bir dönem geçirdik ama takım olarak geçirdik. Takım her hafta 3-5 attı da ben kötü oynadım değil de biz takım olarak bu sezon başarılı olamadık. Evet, ben de en iyi sezonumu geçirmedim ama yine de Beşiktaş'a 11 gol, 7 asistlik katkı sağladım. Kötü rakamlar değil. Buraya geldiğimde de milli formayı terlettiğimde de her zaman ya başarılı olmuşumdur ya da goller atmışımdır. Aday kadroda olacağımı umuyordum, bekliyordum. Onun için de çalıştım." yanıtını verdi.



Ay-yıldızlı ekibin golsüz eşitlikle ayrıldığı İtalya maçını değerlendiren Cenk, "İtalya maçında hiç pozisyon vermeden ya da az pozisyon vererek bir maç bitirdiğimizi düşünüyorum. Evet, biz de çok pozisyona giremedik ama kompakt ve disiplinli oynadık. O seviyede iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Öyle güçlü bir rakibe karşı çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir hazırlık maçı oldu. Şimdi Polonya maçı var. Onu da güzel geçirip, inşallah galip gelip turnuvaya tamamen hazır olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Cenk, son 3 hazırlık maçında yalnızca 1 gol attığının hatırlatılması üzerine ise, "Son 3 maçta evet ama elemeler ve hazırlık maçlarıyla birlikte 20 gol atmışız yanlış bilmiyorsam. Bunu da 17 tane farklı futbolcu atmış. O yüzden sadece golcüler değil, bizde herkes gol atabiliyor. Herkes gol yükünü çekiyor. Bu takımın gol yollarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.