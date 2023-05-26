Milli futbolcu Enes Ünal'ın çapraz bağı koptu

La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Real Betis'i yenen Getafe'de milli futbolcu Enes Ünal sakatlandı.



Tecrübeli golcü 11. dakikada yerini Latasa'ya bırakmıştı. Yapılan tetkikler sonucu Ünal'ın çaprak bağları koptuğu tespit edildi.

"SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR"



Ünal konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki pozisyonda çapraz bağım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken, benim için büyük bir darbe oldu. Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek. Ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum. Pişman olmak benim için bir seçenek değil. Hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim."

