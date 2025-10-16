NTV.COM.TR

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye imzanın eşiğinden dönmüş: "Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?"

Juventus ve A Milli Takım formalarıyla gollerini sürdüren Kenan Yıldız için Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.

İtalya Ligi Serie A devi 'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla dünya futbolunda adından söz ettiriyor.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Juventus'taki katkısının yanı sıra A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda da gollerini sıralayan Yıldız'ın 'nin kapısından döndüğü iddia edildi.

Son dönemdeki performansıyla birçok Avrupa devinin radarında olan ve Real Madrid ile Barcelona'nın takip ettiği öne sürülen Kenan Yıldız'ın temsilcisi Doğan Ercan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Ercan, Yıldız'ın Bayern altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiğini ancak o dönem futboldan sorumlu yöneticinin transferi veto ettiğini açıkladı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye imzanın eşiğinden dönmüş: "Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?" - 1 Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynadığı maçta fileleri sarstıktan sonra böyle görüntülenmişti.

"NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI?"

ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarına değinen Doğan Ercan, "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, "Kim Kenan? Ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ancak bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi..." dedi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye imzanın eşiğinden dönmüş: "Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?" - 2 Kenan Yıldız, Juventus'un Inter ile oynadığı maçta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasının ardından golünü böyle kutlamıştı.

"70 MİLYON EURO'YA SATILMADI"

Öte yandan Kenan Yıldız için Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini söyleyen Ercan, " Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon euroya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye imzanın eşiğinden dönmüş: "Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?" - 3 Kenan Yıldız'ın Juventus formasıyla yaşadığı gol sevinci

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 12 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

