Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye imzanın eşiğinden dönmüş: "Ne yıldızı, kutup yıldızı mı?"

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, bu sezon gösterdiği performansla dünya futbolunda adından söz ettiriyor.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ



Juventus'taki katkısının yanı sıra A Milli Takım formasıyla çıktığı maçlarda da gollerini sıralayan Yıldız'ın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü iddia edildi.



Son dönemdeki performansıyla birçok Avrupa devinin radarında olan ve Real Madrid ile Barcelona'nın takip ettiği öne sürülen Kenan Yıldız'ın temsilcisi Doğan Ercan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Ercan, Yıldız'ın Bayern altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiğini ancak o dönem futboldan sorumlu yöneticinin transferi veto ettiğini açıkladı.

