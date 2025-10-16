Milli futbolcu için kulübünden tepki: "Neden milli takıma çağrılıyor?"

Atakan Karazor, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları kadrosuna davet edildi ancak süre alamadı.



Almanya ekibi Stuttgart takım kaptanları Karazor'un oynatılmamasına tepki gösterdi.



Alman basınından Bild'in haberine göre; 29 yaşındaki milli futbolcu, her iki karşılaşmada da teknik direktörden süre alamaması kulüpte huzursuzluk yarattı.

"NEDEN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILIYOR?"



Kulüp içerisinde, "Madem oynatılmayacak, neden milli takıma çağrılıyor?" sorusunun gündeme geldiği ve yöneticilerin bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişim kurulacağına dair değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.

Karazor'un da bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduğu belirtildi.

