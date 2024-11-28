Milli futbolcu Kenan Yıldız'a büyük onur
Kenan Yıldız, İtalyan taraftarlar tarafından ödüle layık görüldü. Milli futbolcu, 2024 yılı Golden Boy Web ödülünün sahibi oldu.
Kenan Yıldız, İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından verilen ödülde taraftarlardan en çok oyu alan isim oldu.
17 MAÇTA 4 GOL
Juventus'ta bu sezon 10 numaralı formayı giyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Torino ekibi formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi ve 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Öte yandan yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi ise Barcelona'da forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal oldu.
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