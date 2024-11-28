Milli futbolcu Kenan Yıldız'a büyük onur

Kenan Yıldız, İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından verilen ödülde taraftarlardan en çok oyu alan isim oldu.

17 MAÇTA 4 GOL



Juventus'ta bu sezon 10 numaralı formayı giyen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Torino ekibi formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi ve 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.



Öte yandan yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi ise Barcelona'da forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal oldu.

