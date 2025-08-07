Milli futbolcu Kenan Yıldız'a büyük onur: Büyük ödüle aday gösterildi!

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı. İtalyan ekibi Juventus 'ta oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız da Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim arasında yer aldı. Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde: "Kenan Yıldız (Juventus), Lamine Yamal (Barcelona), Desire Doue (PSG), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Joao Neves (PSG), Ayyoub Bouaddi (Lille), Estevao (Chelsea), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona)."

"HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR"



Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Altın Top (Ballon d'Or) ödülü için bir favorisi olmadığını dile getiren Kenan, "İrfan Can Kahveci'nin 'Kenan'ın telefon ekranında altın top fotoğrafı var. Bu inanılmaz bir motivasyon' sözleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali Altın Top gibi bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım." yanıtını vermişti.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 52 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.