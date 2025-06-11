Milli futbolcu maçta yaşananlar hakkında konuştu: "Meksikalılar biraz gergindi"

Hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral, iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.



Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyunculardan Demiral, "İlk yarı özellikle çok iyi top oynadık, 3-4 olacak maçtı, çok gol kaçırdık. İlk yarının sonunda şanssız bir gol yedik, futbolda olur böyle şeyler ama iki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Herkes oynadı, genç arkadaşlarımız süre aldı. Milli armaya yakışır bir performans sergiledik, herkes mutlu, önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

"MEKSİKALILAR BİRAZ GERGİNDİ, BİZİ GERDİLER"



Merih, iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler hakkında, "Meksikalılar biraz gergindi, bizi biraz gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığımızda hazırlık maçı, resmi maç fark etmiyor. O yüzden her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de onlara biraz karşılık verdik ama güzeldi. Bizim için iyi bir tecrübe oldu." açıklamasında bulundu.



Deneyimli oyuncu, yoğun bir sezondan sonra kampa geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Mental açıdan biraz zordu ama milli takıma geldiğinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. o yüzden çok şanslıyız, birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun tecrübe edindik. İlk defa Meksika'ya karşı oynadık, ilk defa Amerika'ya geldik. O yüzden çok güzel bir tecrübe oldu, inşallah yeni sezona da güzel bir başlangıç yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

"KONUŞURKEN BİLE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"



Demiral, bilim adamı Aziz Sancar ile ABD'de bir araya gelmeleri hakkında ise şöyle konuştu:



"Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan, onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, o kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk, vakit geçirdik, bizim için çok değerliydi, bugün maçtan önce de geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. Bize ilham kaynağı olan insanlar, onu tanıdığımız için çok mutluyuz, çok değerli bir insan."



Merih, "Aziz Sancar Vakfı'na katkıda bulunacağınız doğru mu?"

sorusunu, "Başkanımız da takımdaki futbolcular olarak da gerekli katkımızı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Aziz Hoca çok değerli bir insan, Türkçülüğü, milletini çok seven sayan değerli bir bilim insanı. Vakfında da Mardin'den taşlar olsun, İznik'ten çiniler, çok değerliydi, çok etkilendik." şeklinde yanıtladı.