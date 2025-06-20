Milli futbolcu Orkun Kökçü hocasıyla birbirine girdi: 3 saat duran maçta gol yağmuru

Bruno Lage için Portekiz basınında futbolcularla arasının iyi olmadığı iddia edilmişti.

İlk yarı 1-0 Benfica üstünlüğüyle sona erdi. Benfica - Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı.

Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica - Auckland City karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Yaşanan tartışma maça damga vurdu.

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası' nda başarı hedefliyor.

🇹🇷 Orkun Kökçü, oyundan alındığı için oldukça sinirli. 😡 pic.twitter.com/e2abAajkEV

C Grubu'nda mücadele eden Boca Juniors ilk maçında 2-2 berabere kalmıştı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alınmıştı.



Auckland City ise Bayern Münih'e 10-0 yenilmişti.

İLK 11'LER



Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva



Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong