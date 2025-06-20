Milli futbolcu Orkun Kökçü hocasıyla birbirine girdi: 3 saat duran maçta gol yağmuru
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya çıktı. Milli futbolcular oyundan alınırken gergin anlar yaşandı.
Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefliyor.
Aktürkoğlu ve Kökçü, Benfica - Auckland City karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Yaşanan tartışma maça damga vurdu.
İlk yarı 1-0 Benfica üstünlüğüyle sona erdi. Benfica - Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı.
Yaklaşık 3 saatlik beklemenin ardından maçın ikinci yarısında düdük çaldı. Mücadele 6-0 sonuçlandı.
ORKUN'DAN HOCASINA SERT TEPKİ
Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Aynı anda oyundan alınan Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı.
Bruno Lage için Portekiz basınında futbolcularla arasının iyi olmadığı iddia edilmişti.
ORKUN'UN HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİĞİ ANLAR
🇹🇷 Orkun Kökçü, oyundan alındığı için oldukça sinirli. 😡pic.twitter.com/e2abAajkEV— HT Spor (@HTSpor) June 20, 2025
C Grubu'nda mücadele eden Boca Juniors ilk maçında 2-2 berabere kalmıştı. Orkun ve Kerem, 61. dakikada oyundan alınmıştı.
Auckland City ise Bayern Münih'e 10-0 yenilmişti.
İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva
Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong
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