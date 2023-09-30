Milli futbolcu Salih Özcan Köln'de dünyaevine girdi

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Eda Yıldız ile hayatını birleştirdi.



Köln Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan törende Özcan’ın menajeri Dirk Hebel ve yardımcısı Serkan Okta da hazır bulundu.

DÜĞÜN İSTANBUL'DA



Nikahın ardından aileler ve yakın arkadaşların katıldığı nikah yemeğine geçildi.

Öte yandan milli futbolcunun 20 Aralık'ta İstanbul'da düğün yapacağı öğrenildi.