Milli futbolcudan itiraf. "Çok sinirliydi, ondan korkuyorduk"

Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımının play-off'taki rakipleri geçerek Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

“RAKİP KİM OLURSA OLSUN, DÜNYA KUPASI'NA KESİNLİKLE GİDECEĞİZ”



Akaydin, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için bu ay tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off karşılaşmalarıyla ilgili "Ülke olarak Dünya Kupası'na katılmaya çok ihtiyacımız var. Ülkemiz ve milli takımımız Dünya Kupası'na gitmeyi kesinlikle hak ediyor." dedi.



Samet, "Çok kaliteli bir milli takımımız, çok kaliteli gençlerimiz, gururlarımız var. Avrupa'nın her yerinde futbol oynayan kardeşlerimiz var. Kaliteli, genç ve başarıyı isteyen bir milli takımımız var. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda fazlasıyla gösterdik, Dünya Kupası'na gidersek daha üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. İlk maç Romanya ile içeride oynamanın avantajı da var. Daha kaliteli bir takım olduğumuzu, İstanbul'da turu çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum, hiçbir şüphem yok. Sonra Slovakya-Kosova galibi... Deplasmanda olması zor görülebilir ama ben takımın gücüne, kalitesine güveniyorum. Rakip kim olursa olsun, Dünya Kupası'na kesinlikle gideceğiz." diye konuştu.

“HOCADAN KORKUYORDUK”



Montella, Jesus, Fatih Terim ve Mourinho gibi önemli teknik adamlarla çalışan Samet, şu yorumları yaptı:



"İnanılmaz hocalar. İsimlere bakınca herkese böyle hocalarla çalışmak nasip olmaz. Çok büyük hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldım, hepsi çok kaliteliydi, aram iyiydi, beni çok severlerdi. Çünkü disiplinli bir oyuncuyum, sadece işimi yaparım, ekstramı yaparım, evime giderim. Konuşmaların, münakaşaların içinde olan bir yapım yok. Disiplinliydim. hocalar da disiplinli oyuncuları severler bende sadece işimi yapıyordum. Böyle hocalarla çalışmak çok güzeldi. Hepsinin ortak bir özelliği var aslında, futbolcuya inandıkları ve güvendikleri zaman onu bırakmıyorlar. Jesus hocadan korkuyordum. Ciddi anlamda Jesus hocadan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi korkuyordu. İdmanda yanlış bir şey yaptığın zaman hemen bağırıyordu, seni idmandan kovuyordu. Ben böyle titriyordum, Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum. İdmanda ofsayt sistemi çalışacağız… Zaten ofsayt sistemini çalışmak o kadar zor ki çok zor. Küçük bir hata yaptığın zaman yıkıyordu, çok sinirleniyordu. Ama çok kaliteli bir hocaydı. Gerçekten çok beğeniyordum. Çok iyi bir hocaydı ama dediğim çok sinirliydi. Ondan korkuyorduk."

“FENERBAHÇE'DE YILLARDIR ŞAMPİYON OLAMAMANIN VERDİĞİ PSİKOLOJİK PROBLEMLER DE VAR”



Samet Akaydin, Fenerbahçe serüveninin beklendiği gibi geçmemesi hakkında, şu ifadeleri kullandı:



“Fenerbahçe'de yıllardır şampiyon olamamanın verdiği psikolojik problemler de var. Seyircinin üstündeki baskı, şampiyon olmamanın verdiği duygu, futbolcunun üzerinde hissettirilen bir baskı var. Öyle bir döneme geldim ki Fenerbahçe'nin kendi sahasında Galatasaray'a yenildikten sonraki gün transfer oldum. Aslında ben çok şey başaracağımı hissediyordum, o inançla gelmiştim. Ama işte bazı şeyler bazı yerlerde olmuyor. Aslında ilk sezon çok kötü geçmedi. İkinci dönem İsmail Hoca gelmişti, İsmail Hoca ile uyuşamadık açıkçası. Futbol anlamında fazla uyuşamadık. Futbolda herkes herkesle uyuşacak diye bir şey yok. Gitmek istedim, sezon başı bırakmadılar, devre arası gitmek istedim, mecburiyetten Panathinaikos'a kiralık gittim. Fenerbahçe'de başarılı olmayı, şampiyonluklar yaşamayı çok istiyordum. Fenerbahçe'ye isteyerek gitmiştim. Jorge hoca çok istediği için gitmiştim ama olmadı. Keşke zamanı geri alabilsem de Fenerbahçe'de daha iyi başarılar yapabilsem. İnsan ister yani, ben de isterim ama bazen işte olmayınca olmuyor.”



19 MAYIS PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI

Panathinaikos'tan yaptığı "19" paylaşımı nedeniyle ayrıldığını anlatan deneyimli oyuncu, "Sıkıntılı süreçlerdi. Milli bayramımız, 19 Mayıs paylaşımımızdan dolayı yaşandı. 19 Mayıs onların da önemli günüymüş. 19 Mayıs paylaşımımdan dolayı bana çok tepki gösterdiler. 19 Mayıs’tan mı Atatürklü paylaşımdan dolayı mı tepki gösterdiler bilemiyorum. Kaldırmamı istediler, ben de kaldırmadım. Kaldırmazsan çok büyük tepki alacaksın dediler, oynayacağım maçta oynatmadılar, bir anda kadrodan çıkardılar. Seni stada çıkaramayız, koruyamayız, sana çok tepki var dediler. Ya ben de böyle şeyleri sevmem, gelemem. Tehdit edici şeyler bana göre değil. Tehdit edildiğimi hissettiğim anda ne olursa olsun ona ters giderim. Öyle bir yapım var ben de çektim, gittim.” İfadelerini kullandı.