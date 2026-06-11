Milli futbolcular Dünya Kupası'nda başarıya inanıyor. "Bizden korkabilirler"
11.06.2026 04:11
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında konuştu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2 yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Dünya Kupası'nda önemli başarıya imza atacaklarına inanıyor.
Arizona'da milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU: TURNUVAYA İYİ BİR FORM YAKALAYARAK GELDİK
İstanbul'da başlayan hazırlıklar sırasında sakatlık yaşayan ancak daha sonra iyileşen Kerem Aktürkoğlu, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.
Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmanın ve tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur, oynadığımız oyunla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Turnuvanın bir an önce başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.
Aktürkoğlu, 2002 yılında yaşanan dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdüklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Şu anda kadroda olan birçok kişi 2002'deki maçları hatırlamıyor. 24 yıl sonra bunu başarıp Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya katılmak bizim için başarı olmamalı. Bu turnuvaya iyi bir form yakalayarak geldik ama bu durum bizde stres oluşturur mu diye düşünüyoruz. Tabii ki olmaması gerekiyor. Sahaya kim çıkarsa çıksın ay-yıldızı en iyi şekilde temsil etmek için oynayacağız. Umarım bunu dünyaya gösteririz."
Kendisinin mevcut oyun sisteminde forvet oynamasıyla ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum. Bu konuda şikayetim yok, iyi hissediyorum ve takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın önemli olan takıma katkı sağlamak. Forvette rahat hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde katkı sağlarım." diye konuştu.
Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili konuşan Kerem, "Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlığı iyiye gidiyor. Onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Çok genç ve çok potansiyelli oyunculara sahibiz. Bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.
ABD'li bir basın mensubunun Arizona ve ABD Milli Takımı hakkındaki sorusunu yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:
"Arizona ile ilgili en çarpıcı şey sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor ama güzel bir bölge, güzel bir tesisimiz var, iyi bir otelimiz var. Her şey bize ait. Milli takımla geçen yıl ABD'yle oynadığımız hazırlık maçı bizim için güzel geçmişti ama ABD iyi bir performans göstermişti. Ev sahibiyle oynayacağız, çok daha farklı ve zor bir maç olacağının farkındayız."
Milli futbolcu Orkun Kökçü
ORKUN KÖKÇÜ: OFSAYT OLMAYINCA SEVİNÇTEN ÇILDIRDIK
Orkun Kökçü ise takımda çok iyi bir ortam olduğunu söyledi.
Kampın çok iyi geçtiğini vurgulayan Kökçü, "İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2002'nin hikayelerini babam anlatıyor, amcam anlatıyor. 24 sene sonra turnuvaya katıldık. O hikayelerle doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda finale çıkmıştı ve Hollandalıların da heyecanını o zaman gördüm. Ben de 'İnşallah bir gün Türk Milli Takımı'yla bunu yaşarım' diyordum." ifadelerini kullandı.
Takımda her oyuncunun çok önemli olduğunu dile getiren Kökçü, sahaya çıkacak 11'i herkesin destekleyeceğini belirtti.
Kendisinin potansiyelinin ve takıma katabileceklerinin farkında olduğunu söyleyen Orkun, Kosova maçında atılan golle gelen Dünya Kupası biletini şöyle anlattı:
"O maçta tek merak ettiği şey golün ofsayt olup olmadığıydı. Benim için golü kimin attığının hiçbir önemi yok. Ofsayt olmayınca sevinçten çıldırdık. Çok önemli bir goldü, tek hedefimiz Dünya Kupası'na katılmaktı ve o golle başardığımızı düşündük." diye konuştu.
“EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY MAÇA ÇIKTIĞIMIZDA BİZDEN KORKULMASI”
Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili soruya Kerem Aktürkoğlu'yla beraber cevap veren Orkun Kökçü, Juventus forması giyen milli futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu belirtti.
Kenan Yıldız'ın çok iyi bir futbolcu olduğunun altını çizen Kökçü, "Bu takımda herkese ihtiyacımız var. Kenan'ı da en yakında inşallah aramızda görürüz. Hazır olacağını düşünüyorum. Doktor ya da fizyoterapist değilim, zamanını bilmiyorum ama mutlaka hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Takımdaki herkesin kariyerli futbolcular olduğunu ve her takım için tehlike oluşturabileceklerini vurgulayan Orkun, "Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 24 senedir Dünya Kupası’na katılmadık ama tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum. Her an ekstra bir şey oluşturacak oyuncularımız var. Korkabilirler bizden" şeklinde konuştu.