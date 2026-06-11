Milli futbolcular Dünya Kupası'nda başarıya inanıyor. "Bizden korkabilirler"

Arizona'da milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: TURNUVAYA İYİ BİR FORM YAKALAYARAK GELDİK

İstanbul'da başlayan hazırlıklar sırasında sakatlık yaşayan ancak daha sonra iyileşen Kerem Aktürkoğlu, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmanın ve tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur, oynadığımız oyunla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Turnuvanın bir an önce başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Aktürkoğlu, 2002 yılında yaşanan dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda kadroda olan birçok kişi 2002'deki maçları hatırlamıyor. 24 yıl sonra bunu başarıp Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya katılmak bizim için başarı olmamalı. Bu turnuvaya iyi bir form yakalayarak geldik ama bu durum bizde stres oluşturur mu diye düşünüyoruz. Tabii ki olmaması gerekiyor. Sahaya kim çıkarsa çıksın ay-yıldızı en iyi şekilde temsil etmek için oynayacağız. Umarım bunu dünyaya gösteririz."

Kendisinin mevcut oyun sisteminde forvet oynamasıyla ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum. Bu konuda şikayetim yok, iyi hissediyorum ve takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın önemli olan takıma katkı sağlamak. Forvette rahat hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde katkı sağlarım." diye konuştu.



Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili konuşan Kerem, "Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlığı iyiye gidiyor. Onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Çok genç ve çok potansiyelli oyunculara sahibiz. Bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'li bir basın mensubunun Arizona ve ABD Milli Takımı hakkındaki sorusunu yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Arizona ile ilgili en çarpıcı şey sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor ama güzel bir bölge, güzel bir tesisimiz var, iyi bir otelimiz var. Her şey bize ait. Milli takımla geçen yıl ABD'yle oynadığımız hazırlık maçı bizim için güzel geçmişti ama ABD iyi bir performans göstermişti. Ev sahibiyle oynayacağız, çok daha farklı ve zor bir maç olacağının farkındayız."