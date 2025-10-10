Milli futbolculardan otizmli çocuklara destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen projede A Milli Futbol Takımı oyuncuları, otizmli çocukların sergisine destek oldu.



"Futbol'da Fark Yok, Sevgi Var" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki çekimlerde milli futbolcular, otizmli çocuklar için fotoğraf makinelerinin karşısına geçti.



Ay-yıldızlı oyuncular Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır, otizmli çocuklarla bir araya geldi.



"Otizm bir engel değil farklı bir bakış açısıdır" mesajı veren projede çekilen fotoğraflar, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF ev sahipliğinde sergilenecek.



Fotoğrafların satışından elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.