NTV.COM.TR

Milli futbolcu Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün ameliyat edildi.

Milli futbolcu Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...