Milli futbolcu Yunus Akgün ameliyat oldu
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün ameliyat edildi.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.
Medicana Sağlık Raporu | Yunus Akgün— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 27, 2025
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