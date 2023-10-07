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Milli futbolcu Yusuf Sarı tedavi için Fransa'ya gönderildi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında karşılaşma sırasında sakatlanan Yusuf Sarı'nın tedavi için Fransa'ya gönderildiğini açıkladı.

Milli futbolcu Yusuf Sarı tedavi için Fransa'ya gönderildi

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

"MİLLİ TAKIMA YETİŞTİRECEĞİZ"

Karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın adalesinde sorun olduğunu dile getiren Başkan Sancak, gazetecilerin milli takıma çağrılan 3 Adana Demirsporlu futbolcu hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yusuf Sarı, şimdi adelesinde sorun var. Onu Fransa'ya gönderiyoruz. Orada mahir bir doktor var, inşallah tedavi edip, milli takıma yetiştireceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok. Aslında alması gereken oyuncular da bunlar. Önemli olan milli takımın kalan maçlarında galip gelip en azından finallere gitmek. Bizim açımızdan çok önemli olacak. Hatta bizim tercümanı da istediler, kaleci hocasını da istediler. Dedim 'Kimi istiyorsanız alabilirsiniz takımın hepsini alabilirsiniz'."

Milli futbolcu Yusuf Sarı tedavi için Fransa'ya gönderildi - 1
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