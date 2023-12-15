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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Fransa'daki evine hırsız girdi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın evi dün akşam saatlerinde soyuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6’ncı ve son hafta maçında Lille sahasında Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik’i 3-0 yendi.

Milli futbolcu Yazıcı 29’uncu dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

EŞYALARI ÇALINDI

Bu sezon gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, maçın oynandığı saatlerde hırsız şoku yaşadı.

Milli oyuncunun Lille şehrinde bulunan evine giren hırsızların, Yazıcı’ya ait birçok saat ve değerli eşyayı çaldığı öğrenildi.

Öte yandan, milli futbolcunun evi 2019 yılında da hırsızlar tarafından soyulmuştu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu - 1
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