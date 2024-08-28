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Milli güreşçi Ahmet Ayık, hastaneye kaldırıldı

Eski olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Ahmet Ayık, beyninde oluşan pıhtı sebebiyle Sivas'ta tedavi altına alındı.

Milli güreşçi Ahmet Ayık, hastaneye kaldırıldı

31 Ağustos'ta düzenlenecek 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası’na katılmak üzere Doğanşar'a gelen Ahmet Ayık, ilçedeki evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Doğanşar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'ne sevk edilen Ayık, burada tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan, genel sağlık durumu iyi olan Ayık'ın tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Doğan, Ahmet Ayık'ın beynine pıhtı atması sonucu hastaneye geldiğini belirterek, "Ahmet Ayık'ın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Genel durumu iyi, beynine pırtı attığı için dün sabah hastanemize geldi. Tedavisine hemen başlandı. Hızlı müdahale edildiği için tedavisi gayet iyi gidiyor. Bugün kendisi ile bir görüşme yaptık. Bir an önce taburcu olup Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası'na katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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