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Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Zagreb'de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu - 1

3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu - 2

Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti.

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