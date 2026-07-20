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Milli güreşçi Kerem Kamal'dan, Macaristan'da gümüş madalya

20.07.2026 05:08

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan, Macaristan'da gümüş madalya
Resmi Kurum
AA
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Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler grekoromen stilde gümüş madalya kazandı.

Milli Güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) Sıralama Serisi takviminde yer alan Polyak Imre, Varga Janos ve Kozma Istvan Turnuvası'nda mindere çıktı. 

 

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kamal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen turnuvada erkekler grekoromen stil 63 kiloda yarıştı. Milli güreşçi, yarı finalde Rus sporcu Zhambolat Lokyaev'i mağlup eti. Finalde Rus Sergey Emelin'e 5-2 kaybeden Kerem Kamal gümüş madalyada kaldı.

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