Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa'da gözünü 7. altın madalyaya dikti

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz yönetimindeki 32 sporcu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor.



Avrupa ve dünya şampiyonalarında bugüne kadar birçok başarıya imza atan 22 yaşındaki Nesrin Baş, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 72 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.



Güreşe öğretmeninin tavsiyesi ile başlayan Baş, katıldığı turnuvalarda 2 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu olmak üzere 6 madalya kazanandı.



Nesrin Baş, ortaokuldayken beden eğitimi öğretmeninin, güreşe olan ilgisini keşfettiğini, o günden beri güreş sporu ile ilgilendiğini söyledi.



Kampın çok güzel geçtiğini dile getiren milli güreşçi, "Kastamonu'da çok güzel bir kamp ortamı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Moraller yerinde. Her şey oldukça iyi gidiyor. Hepimiz daha iyi başarılar elde etmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.



Şu ana kadar elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Nesrin, şunları kaydetti:



"Gençlerde 1, U23'te 2 ve büyüklerde 1 olmak üzere bugüne kadar 4 Avrupa şampiyonluğum var. İki kez dünya şampiyonluğum var. Bunun yanında Avrupa ve dünyada çeşitli derecelerde çok sayıda madalyam var. Bu sene de şampiyon olarak Avrupa'da büyüklerdeki şampiyonluğumu 2'ye çıkarmak istiyorum."



Kendine olan güveninin tam olduğunu vurgulayan genç sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her şey yolunda gidiyor. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Çok iyi hazırlanıyorum. Şu ana kadar Avrupa ve dünyada 6 altın madalyam var. Altın madalya sayımı Avrupa şampiyonasında 7'ye çıkarmak istiyorum."