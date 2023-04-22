Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekor peşinde

Grekoromen 130 kiloda yarı finali sayı tuşuyla kazanan Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak.



11 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu,, akşam seansındaki finalde Azerbaycanlı Sabah Saleh Şeriati'yi yenerse, Aleksandr Karelin ile rekoru paylaşacak.



Bu akşam iki milli güreşçi daha Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek. Grekoromen 55 kiloda Adem Burak Uzun,, Azerbaycanlı rakibi Eldaniz Azizli ile karşılaşacak. Grekoromen 87 kilo finalinde ise Ali Cengiz, Macar İsvan Takaç ile altın madalya güreşi yapacak.



FİNAL MAÇI BİLGİLERİ



55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler sonucunda Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun altın, Yunus Emre Başar ve Mehmet Çeker bu akşam TSİ saatiyle 19:00'da madalya için mindere çıkacaklar.



Avrupa Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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