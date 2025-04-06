Milli güreşçiler Elvira ve Tuba, Avrupa'ya altın için gidiyor

Milli güreşçiler, altın madalya için Avrupa yolcusu...

Elvira ve Tuba, Avrupa Şampiyonası için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampta yoğun tempoda çalıştı.



Farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan milli sporcular Elvira Kamaloğlu 57 kiloda, Tuba Demir ise 55 kiloda, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI"



Elvira Kamaloğlu, 11 yıldır güreşle uğraştığını söyledi.



Güreşle kardeşinin antrenmanlarına giderken tanıştığını dile getiren 23 yaşındaki sporcu, "Babam eski bir güreşçi ve kardeşimin de güreşçi olmasını istiyordu. Babam kardeşimi güreş antrenmanlarına götürürken ben de antrenmanları izlemek için gidiyordum. Gidip gelirken güreşe başladım." dedi.

