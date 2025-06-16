Milli güreşçiler, İran'da büyük tehlike atlattı

Yüksel yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2.'lik kupamızı aldık ve o gün patlama meydana geldi. İlk patlamanın olduğu yer de bizim kaldığımız güreş evinin hemen yakınlarındaydı. İkinci ve üçüncü füzeler bizim oraya çok yakın düştü. Bulunduğumuz spor tesisinin camları kırıldı. Daha sonra biz ormana kaçtık. Aslında yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. Savaş başladığı anda füzenin nereye düşeceği belli değil" dedi.



Milli güreşçiler, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla güvenli bir şekilde Van sınır kapısından yurda getirildi.