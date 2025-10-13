Milli güreşçilerden, Balkan Şampiyonası'nda 43 madalya

Milli sporcular Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nı 14 altın, 10 gümüş ve 19 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Romanya’nın Kaloşvar kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçiler, grekoromende 15 madalya (4 altın, 4 gümüş, 7 bronz), serbest stilde 13 madalya (3 altın, 5 gümüş, 5 bronz), kadınlarda da 15 madalya (7 altın, 1 gümüş, 7 bronz) elde ederek takım halinde şampiyon oldu.

Şampiyonada altın madalya alan sporcular şöyle:

Serbest stil: Ebubekir Gür (57 kilo), Bilal İnce (65 kilo), Yasin Uzun (74 kilo)

Grekoromen: Mahmut Yayla (67 kilo), Alkan Akar (77 kilo), Ahmet Enes Uzun (97 kilo), Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo)

Kadınlar: Remziye Karadağ (53 kilo), Büşranur Özmez (55 kilo), Elif Atakan (57 kilo), Elif Sude Elmalı (65 kilo), Elif Şevval Kurt (68 kilo), İlayda Çin (72 kilo), Bükrenaz Sert (76 kilo).