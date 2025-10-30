Milli halterci Eliş Avrupa gençler şampiyonu

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Mustafa Eliş, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonada genç erkekler 65 kiloda podyuma çıkan Mustafa Eliş, koparmada 126, silkmede 156 ve toplamda 282 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı.

ALGÜL AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ



Erkekler 23 yaş altı 60 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Harun Algül de koparmada 114 ve toplamda 251 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Harun, silkmede 137 kilo kaldırdı.

Aynı kiloda yarışan Mustafa Erdoğan ise silkmede 141 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken koparmada 110, toplamda da 141 kiloyla şampiyonayı tamamladı.