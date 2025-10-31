Milli halterci Genç, Avrupa şampiyonu

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular üst üste başarı kazanmaya devam ediyor. Milli halterci Yusuf Fehmi Genç silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazanarak 23 yaş altında Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.



Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde Yusuf Fehmi Genç, erkekler 71 kiloda podyuma çıktı. Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı ve toplamda da 340 kiloyla Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 24'e ulaştı.

Yusuf Fehmi Genç, Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda da koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonu olmuştu.