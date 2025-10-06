Milli halterci Genç Dünya 3'üncüsü

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Norveç'te devam eden 2025 Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele etti. 71 kiloda podyuma çıkan Genç, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli halterci, koparmada 151 kiloyla 6'ncı, toplamda ise 343 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.

Yusuf Fehmi Genç'in üçüncülüğünün ardından Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 5'e yükseldi. Türkiye'yi aynı kiloda temsil eden diğer milli sporcu Kaan Kahriman ise şampiyonayı silkmede 180 kiloyla 8'inci, koparmada 148, toplamda da 328 kiloyla 7'nci sırada tamamladı.

Kadınlar 63 kiloda podyuma gelen Aysel Özkan ise koparmada 102 kiloyla 4'üncü, silkmede 120 kiloyla 10'uncu, toplamda ise 222 kiloyla 8. sırayı aldı.